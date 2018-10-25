سالزبورج يفوز على روزنبرج بثلاثية في الدوري الأوروبي

حقق ريد بول سالزبورج النمساوي فوزا سهلا بثلاثية نظيفة على ضيفه روزنبورج النرويجي، اليوم الخميس، ضمن مباريات المجموعة الثانية في ثالث جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم.





تناوب على تسجيل أهداف أصحاب الأرض كل من مؤنس دبور (الدقيقة 34) و(الدقيقة 59)، من ضربة جزاء، وهانيس وولف (الدقيقة 53).





وفي نفس المجموعة اقتنص لايبزيج الألماني فوزا مهما على حساب ضيفه سيلتك الإسكتلندي بهدفين دون رد.





وسجل ماتيوس كونها الهدف الأول لأصحاب الأرض (الدقيقة 31) وبعدها بأربع دقائق يضيف أرميندو توي نا بانيا الهدف الثاني.





وبهذه النتائج يتصدر سالزبورج المجموعة (9 نقاط) بالعلامة الكاملة في 3 مباريات أمام ليفركوزن (6) وسيلتك (3)، بينما يتذيل روزنبرج المجموعة بلا نقاط.



