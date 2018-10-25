دلائل جديدة حول تورط قطر في تمويل الإرهاب

اعتمدت دويلة قطر، في السنوات الماضية، سياسة معادية بتمويل الجماعات المتشددة والتنظيمات الإرهابية، لتنفيذ أجندتها الرامية إلى ضرب وزعزعة استقرار الدول العربية، عبر الجمعيات والمنظمات غير الشرعية.

تمويل منظمات مشبوهة في الهند

كشفت منصة "قطر يليكس"، عن تورط جهات حكومية في قطر ومؤسسات تتخذ من الدوحة مقرًا لها، في تحويل أموال إلى منظمات غير حكومية مشبوهة في مقاطعتي مالابورام وكوزيكود جنوب الهند منذ عدة أعوام.

وأوضحت صحيفة هندية، أن بعض الشركات التابعة للدولة وضعت تحت رقابة لصيقة من قبل وكالة التحقيق الوطنية ووكالات إنفاذ القانون المركزية التي دقت أجراس الإنذار بعد تتبع مسارات الأموال التي يُزعم أنها تؤدي إلى أشخاص متورطين في أنشطة مناهضة للدولة.

وأضافت الصحيفة أنه وفقا لوزارة الشئون الداخلية الهندية، فقد تم تجميد 20 حسابا مصرفيا تخص الشركات والأفراد المشتبه بتورطهم في تمويل الإرهاب، حيث كانت تلك الحسابات تحتوي على حوالى مليوني دولار أمريكي في الفترة ما بين (2016-2017).

وقال أحد الضباط: إن التحقيق كشف أن بعض المنظمات يتم تمويلها من قبل هذه الشركات تحت غطاء مشاريع التعليم والأعمال الخيرية.

دعم جمعيات إرهابية في البحرين

كما أمدت دويلة قطر، قيادات في جمعية الوفاق الوطني المعارضة المنحلة، بالأموال، من أجل تحريضهم على زعزعة استقرار البلاد وضرب أمنها، فقد بث التلفزيون البحرينى تسجيلًا صوتيًا عبارة عن محادثة هاتفية بين قيادات في المخابرات القطرية ومسؤولين في تلك الجماعة المنحلة يحرضونهم على قلب نظام الحكم والتدخل في الشأن البحريني الداخلي كما يطالبونهم بزرع المزيد من الجواسيس داخل المملكة.

تمويل الإخوان في تونس

كذلك تمكنت السلطات الأمنية من فضح مخطط قطر الجاسوسي بعد اكتشاف قاعة ضخمة مجهزة للتنصت على شخصيات بارزة، وهي القاعة التي جهزت بتمويل قطرى كامل لتنفيذ المخطط، كما كان المقر المخابراتي القطري تحت إدارة حزب النهضة الذراع الإخوانى القطري في تونس.

شبكة تخابر قطرية في اليمن

وأعلنت قوات النخبة الشبوانية في اليمن، عن تفكيك شبكة تخابر قطرية سعت لضرب الاستقرار داخل المحافظات التي تم تحريرها من الإرهاب الحوثي.

واعترف المتهمون الذين تم القبض عليهم بتلقى دعمًا ماليًا من عصابة الدوحة لعرقلة تقدم قوات الجيش اليمني من أجل تحرير مدينة الحديدة، ولكن تم رصد تحركاتهم التخريبية من قبل القيادات الأمنية هناك وأحبط مخططهم.