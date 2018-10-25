كيندال جينر تزين غلاف ELLE في عدد نوفمبر
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:17 مأحمد جمال أحمد
زينت النجمة الشابة وعارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر غلاف مجلة ELLE في عددها الجديد الصادر لشهر نوفمبر المقبل، وأجرت جلسة تصوير بعدة إطلالات تنشر لقطاتها مع العدد.
وفي حوارها مع مجلة ELLE، تحدثت كيندال عن سيدات هوليوود، وأزمة التحرش التي أصبحت قضية دولية، حيث قالت أنها لم يسبق لها التعرض لموقف تحرش من قبل خلال عملها بمجال الأزياء ولكنها تؤيد حركة me too المطالبة بوقف التحرش نهائيا بهوليوود.
ومن المنتظر خوض كيندال لأول تجربة تمثيل لها في عمل سينمائي مرتقب من إخراج بيتر جاكسون.
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