ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كيندال جينر تزين غلاف ELLE في عدد نوفمبر

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:17 م
كيندال جينر تزين غلاف ELLE في عدد نوفمبر
كيندال جينر
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
زينت النجمة الشابة وعارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر غلاف مجلة ELLE في عددها الجديد الصادر لشهر نوفمبر المقبل، وأجرت جلسة تصوير بعدة إطلالات تنشر لقطاتها مع العدد.

وفي حوارها مع مجلة  ELLE، تحدثت كيندال عن سيدات هوليوود، وأزمة التحرش التي أصبحت قضية دولية، حيث قالت أنها لم يسبق لها التعرض لموقف تحرش من قبل خلال عملها بمجال الأزياء ولكنها تؤيد حركة me too المطالبة بوقف التحرش نهائيا بهوليوود.

ومن المنتظر خوض كيندال لأول تجربة تمثيل لها في عمل سينمائي مرتقب من إخراج بيتر جاكسون.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا كيندال جينر فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار كيندال جينر أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
0
x
18:55
0
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
0
x
18:55
1
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
0
x
18:55
0
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
1
x
16:40
0
الحزم
الأهلي
5
x
17:30
1
الفتح
الهلال
1
x
19:30
1
الاتحاد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 8:30:01 PM