القصة الكاملة لـ"شائعة" وفاة كريم عبدالعزيز

ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن وفاة الفنان كريم عبدالعزيز، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وهو ما خلق حالة من الذعر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط حيرة حول صحة الأمر من عدمه.

البداية

بدأت القصة حينما فجرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الفنان المصري كريم عبدالعزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، مما أثار جدل كبير بين رواد السوشيال ميديا ممن تباينت آرائهم بين تصديق الخبر وبين تكذيبه باعتباره شائعة جديدة لا أساس لها من الصحة.

فنانة تنشر الخبر

وكانت الفنانة منة جلال، قد نشرت صورة للفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها قائلة:"ياريت حد يطمنا على الفنان كريم عبدالعزيز"، وأرفقت صور لأنباء وفاة الفنان التي تم تداولها عبر بعض المواقع.

رد فعل عائلة كريم عبدالعزيز

وتردد عبر وسائل إعلامية، أن هذا الخبر أثار حالة من الذعر بين أسرة الفنان كريم عبدالعزيز، حيث تلقى أفراد الأسرة عدة اتصالات من أصدقائهم ومن الصحفيين للاطمئنان على صحة الفنان والتحقق من الخبر.

تعليق الفنان على الخبر

وعلى الفور ردت إدارة الصفحة الرسمية للفنان "عبدالعزيز" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث علقت على الخبر قائلة:"النجم كريم عبدالعزيز بخير تماما والحمدلله ولا داعي للشائعات التي يطلقها بعض المخبولين... غدا سيواصل تصوير فيلمه نادي الرجال السري ان شاء الله".

رد مدير أعماله

ومن جانبه، علق عبدالجليل حسن، مدير أعمال كريم عبدالعزيز على شائعة وفاته، حيث قال:"شائعات سخيفة تطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. والحمدلله كريم عبدالعزيز بخير وبصحة جيدة".