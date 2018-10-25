لايف HD رابط متجدد شغال مشاهدة الهلال والاتحاد 25-10-2018 (بث مباشر)
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:13 م
لايف HD رابط متجدد شغال مشاهدة الهلال والاتحاد 25-10-2018 (بث مباشر)
يخوض نادي الهلال السعودي تحت قيادة مدربه المحنك خورخي جيسوس، واحدة من الاختبارات القوية أمام الاتحاد، وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، في البطولة التي يطلق عليها هذا الموسم "دوري كأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشاهد البث المباشر لمباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري، ومشاركة عدد من اللاعبين المميزين كالإماراتي الموهوب عمر عبد الرحمن والفرنسي جوميز.
لايف HD رابط متجدد شغال مشاهدة الهلال والاتحاد 25-10-2018 (بث مباشر)
ويُعتبر الفرنسي بافيتيمبي غوميز هو هداف فريق الهلال في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل أربعة أهداف لمصلحة فريقه، وفي مقابل ذلك يُعتبر السعودي فهد المولد هو هداف فريق الاتحاد في البطولة ذاتها مثله مثل زميله السعودي عبدالعزيز العرياني بعدما سجل كلاً منهُما هدفين لمصلحة العميد
لايف HD رابط متجدد شغال مشاهدة الهلال والاتحاد 25-10-2018 (بث مباشر)
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