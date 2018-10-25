نيكولاس كيدج يبدأ تصوير "Grand Isle"

كان قد افتتح النجم نيكولاس كيدج العرض الخاص لفيلمه الجديد Mandy بالمسرح المصري ضمن فعاليات مهرجان Sitges السينمائي باسبانيا بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

وعقب ذلك انخراط كيدج في العمل على فيلمه الجديد Grand Isle، بعد نشر لقطات له في أول يوم تصوير بأحد مواقع التصوير الخارجية بمدينة لويزيانا.

ويعود نيكولاس لأفلام الكوارث الطبيعية بفيلمه الجديد التي تدور أحداثه حول صدع ناتج عن هزة أرضية عنيفة يهدد حياة الملايين.