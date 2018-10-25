أشهرها أزمته مع إتحاد الكرة.. صلاح ملك التسجيل وعدم الاحتفال بالأهداف

نجح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في تسجيل هدفين، خلال مباراة فريقه ضد فريق النجم الأحمر الصربي، والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويرصد لكم " الفجر الرياضي " أبرز الأهداف الذي سجلها صلاح ولم يحتفل.





- نجح محمد صلاح في تسجيل هدفا في مرمي فيورنتينا الإيطالي، عندما كان يلعب بقميص نادي روما، ولكنه لم يحتفل لأنه كان قد خاض موسم علي سبيل الإعارة في الفيولا، واحرز معهم الكثير من الأهداف.





- سجل لاعب ليفربول هدفا في مرمي تشيلسي بالموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1، ولكنه لم يحتفل لأنه مثل نادي تشيلسي من قبل بعد فترة احترافه في بازل السويسري.





- أحرز اللاعب المصري أيضا هدفين في الموسم الماضي في شباك فريق روما الإيطالي، في المباراة التي جمعت ليفربول بنادي العاصمة، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكنه لم يحتفل احتراما لجماهير الفريق الإيطالي، والذي كان تحتفي به عندما كان يلعب مع فريق الذئاب.





- حقق محمد صلاح إنجازا تاريخيا بتسجيله هدف في كأس العالم 2018 لمنتخب مصر وبعد غياب 28 عام، عندما أحرز هدفا في شباك منتخب السعودية بدور المجموعات، ولكن لم يحتفل بالهدف رغم أهميته التاريخية، بسبب الأزمات التي كانت مع إتحاد الكرة والفوضي التي ملئت معسكر المنتخب في روسيا.





- عاد نجم ليفربول للتسجيل مرة أخري هذا الموسم، عندما سجل هدفا في شباك هيدرسفيلد تاون بالدوري الإنجليزي، واحرز هدفين في شباك النجم الأحمر الصربي، ولم يحتفل صلاح بالثلاث أهداف، وهذا ما وصفه كلوب مدربه بأنه منزعج من كثرة الإنتقادات التي توجه له في الفترة الأخيرة وأنه غير سعيد من هذا الكلام.



