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كلير فوي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بروما (صور)

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:15 م
كلير فوي تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بروما (صور)
كلير فوي
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أحمد جمال أحمد
 
افتتحت النجمة الإنجليزية كلير فوي العرض الأول لفيلمهما الجديد The Girl In The Spider's Webبالعاصمة الإيطالية روما.

ويعد فيلم The Girl In The Spider's Webثاني الأفلام التي تصدر لكلير فوي خلال عام 2018 الجاري، بعد احتفالها الشهر الماضي بطرح فيلم the first man.

وجاء افتتاح فيلم The Girl In The Spider's Web ضمن فعاليات مهرجان روما السينمائي الدولي.
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