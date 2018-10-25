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"الزراعة" تكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:15 م
الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس
أرشيفية
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رقية جمال
 
قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن البطاطس الموجودة في الأسواق الآن هي بطاطس ثلاجات، لافتًا إلى أن الرقابة الإدارية ووزارتي التموين والزراعة ومباحث التموين تحركت لفتح الثلاجات، وطرح أي كميات بطاطس موجودة بها بالأسواق.

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، أن هناك قرار بمنع تخزين البطاطس بعد 20 أكتوبر نهائيًا.

وأكد، أن محصول البطاطس الجديد سيتم حصاده خلال ديسمبر المقبل، بما يساهم في انخفاض أسعارها.
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