رخا أحمد: زيارة السيسي للسودان تهدف لتعزيز مجالات الاستثمار

قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن هدف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسودان هو تعزيز مجالات الاستثمار، إلى جانب التعاون في المحالات الأخرى.





وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، أن مكافحة الإرهاب، ومايحدث من تنمية في مصر مظلة لهذه الزيارة، معربًا عن أمله أن تكون زيارة السودان فاتحة لتعاون جيد بين البلدين، خاصة أن السودان لديها مجال واسع للتنمية، ومصر لديها عمالة وصناعات وخبرة فنية، وكل مايحتاجه البلدين للتنمية.





وأعرب، عن أمله أن يكون هناك قطار لنقل الركاب يربط بين السودان ومصر، ليتيح حرية الاستثمار والعمل والتنقل والإقامة بين البلدين، لافتًا إلى أنه سيكون هناك ربط كهربائي مع السودان، بما يساهم في تصدير فائض الكهرباء للسودان.



