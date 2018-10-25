بث حي HD .. مشاهدة مباراة تشيلسي وباتي بوريسوف بث مباشر الدوري الأوروبي  بدون تقطيع  | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة

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كشف الإيطالي دانيال كونتي عن حقيقة اقتراب شقيقه أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي الإنجليزي من تدريب فريق ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.





ويرتبط كونتي بتدريب ريال مدريد الإسباني ليكون بدلاً من جولين لوبيتيجي الذي اقترب من الرحيل عن القيادة الفنية للملكي بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.





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