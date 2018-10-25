بث حي HD .. مشاهدة مباراة تشيلسي وباتي بوريسوف بث مباشر الدوري الأوروبي بدون تقطيع | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:04 م
بث حي HD .. مشاهدة مباراة تشيلسي وباتي بوريسوف بث مباشر الدوري الأوروبي بدون تقطيع | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة
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كورة لايف| مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد | Yalla Shoot بث مباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد بث مباشر اليوم
كشف الإيطالي دانيال كونتي عن حقيقة اقتراب شقيقه أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي الإنجليزي من تدريب فريق ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.
ويرتبط كونتي بتدريب ريال مدريد الإسباني ليكون بدلاً من جولين لوبيتيجي الذي اقترب من الرحيل عن القيادة الفنية للملكي بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.
بث حي HD .. مشاهدة مباراة تشيلسي وباتي بوريسوف بث مباشر الدوري الأوروبي بدون تقطيع | يلا شوت | كورة لايف | كول كورة
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