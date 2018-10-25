الهناجر تعرض فيلم افتح الرسالة في ختام ملتقى رؤية لسينما الشباب

تعرض سينما الهناجر بدار الأوبرا، مساء اليوم الخميس، الفيلم الروائي القصير "افتح الرسالة" للمخرجة نيفين شلبي، في ختام فعاليات الدورة الثانية لملتقى "رؤية" لسينما الشباب، الذى ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل .

وشارك فيلم "افتح الرسالة" من قبل في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الأخيرة، ويضم مجموعة من الفنانين الشباب والوجوه الجديدة منهم أحمد الخفيف، أحمد عصمت، إيمان العبسى، رينا عارف، سارة عادل، سارة عماد، نوال سمير، محمد عصمت، محمد منصور، يونان بطرس، وتصوير أحمد عادل حسن، علا الملاح، مونتاج وإخراج نيفين شلبى .

يذكر أن فعاليات الدورة الثانية لملتقى "رؤية" لسينما الشباب، انطلقت مساء الثلاثاء الماضي ، وشهدت عرض فيلم "جيل التسعين" للمخرج سمير البري، وفيلم "المزين" للمخرج أندرو مسعد، وفيلم "شوكولاتة داكنة" للمخرج عمرو موسي، وفيلم "كل الطرق تؤدي إلى روما" للمخرج حسن صالح ، وفيلم " ذاكرة عباد الشمس" للمخرجة مي زايد ، وفيلم "ممنوع التصوير" للمخرج عبدالله عادل، وفيلم "جوه الصندوق" لكل من إيلاف خالد سليم وليلي عاطف شاهين، وفيلم "قد يموت الأب في النهاية" للمخرج عبدالرحمن سالم ، وفيلم "عاليا" للمخرج محمد سعدون، وفيلم "صمت سرمدي" للمخرجة ريهام إمام