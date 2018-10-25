يخوض نادي الهلال السعودي تحت قيادة مدربه المحنك خورخي جيسوس، واحدة من الاختبارات القوية أمام الاتحاد، وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، في البطولة التي يطلق عليها هذا الموسم "دوري كأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشاهد البث المباشر لمباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري، ومشاركة عدد من اللاعبين المميزين كالإماراتي الموهوب عمر عبد الرحمن والفرنسي جوميز.





مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشراليوم في الدوري السعودي.. شاهد المباراة بكل الجودات

تابعونا اليوم وتغطية خاصة للكلاسيكو بين الهلال والاتحاد ولقاء الأهلي الجريح أمام الفتح ولاتقل ندية مباراة مباراة المنتشي بتحقيق اكبر فوز في المسابقة حتى الان الاتفاق أمام النادي الكبير الاهلي بسداسية مقابل هدفين مع نظيره الحزم الذي حقق الانتصار الثاني له هذا الموسم بالجولة السادسة ايضا ويقام هذا اللقاء الأخير في تمام الساعة 5.40 دقيقة بتوقيت المملكة وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة دوري بلس والقناة السعودية الرياضية +1 ويقوم بالتعليق على المباراة على دوري بلس جعفر الصليح