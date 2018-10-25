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مني عمر عن زيارة السيسي للسودان: منتهي الذكاء السياسي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:12 م
مني عمر عن زيارة السيسي للسودان: منتهي الذكاء السياسي
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رقية جمال
 
قالت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقًا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسودان، بلورة لكافة الجهود السابقة التى كانت تهدف لتحقيق قدر من التكامل بين مصر والسودان.

وأضافت "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعترف بفضل الشعب السوداني في مؤزرته للشعب المصري في حربه ضد إسرائيل، ولاول مرة يتم الإعتراف للسودان بهذا الفضل والدور القوي الذي قاموا به في حرب أكتوبر 73، خاصة الدور الذي قامت به النوبة الشقيق واستخدام لغتهم كشفرة سرية للحرب.

وتابعت، أن زيارة الرئيس السيسي للسودان تنم عن منتهي الذكاء السياسي، لافتة إلى أن العالم اليوم هو عالم تكتلات، ونحن نقوى ببعض بالتكاتف بين مصر والسودان لإستغلال الإمكانيات المتاحة لدينا لمواجهة التحديات التى تواجه البلدين.
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