 تابع رابط olline - مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم | بث مباشرالهلال والاتحاد لايف .. يلا شوت 

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يلتقي اليوم فريقي الهلال والاتحاد في كلاسيكو السعودية (ديربي الغضب)، حيث لم يعرف الهلال حامل اللقب سوى طعم الانتصارات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم، بينما لم يحقق غريمه الاتحاد، متذيل الترتيب، أي فوز بعد في ست مباريات.









ورغم ذلك تبدو كل الخيارات مفتوحة عندما تقام مباراة القمة المرتقبة بين الغريمين الخميس المقبل.





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وفاز الهلال بمبارياته الخمس هذا الموسم، وحصد 15 نقطة، وتتبقى له مباراة واحدة مؤجلة، ويحتل المركز الثاني ويتأخر بثلاث نقاط عن النصر المتصدر الذي فاز بكل مبارياته أيضاً.









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وخاض الاتحاد ست مباريات وحصد نقطتين فقط، واكتفى بالتعادل 1-1 مع أُحد في الجولة الماضية، لكن العملاق القادم من مدينة جدة تعرض لضربة بسبب إيقاف لاعبه حسن معاذ لفترة طويلة.









وقرر الاتحاد السعودي إيقاف معاذ عامين بداعي الاعتداء على لاعب أُحد، المخضرم حسين عبد الغني، وسط غضب من مسؤولي نادي الاتحاد.





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وذكرت تقارير أن نادي الهلال طلب من الاتحاد السعودي خوض هذه المباراة في جدة، بدلاً من ملعبه، على أن يستضيف مباراة الإياب لكن نادي الاتحاد أصر على إقامة مباراة الإياب في ملعبه.









ولم تقتصر الإثارة قبل المباراة على الملعب فقط، بل خرجت تعليقات متبادلة من مسؤولي الناديين حول التنافس على التعاقد مع لاعب بيراميدز المصري، البرازيلي كينو، وتأكيد كل طرف على الاقتراب من ضمه.





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وإذا كان الاتحاد سيفتقد لاعبه صاحب الخبرة معاذ، فإن الهلال لن يكون بوسعه إشراك لاعبه الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، أفضل لاعب في آسيا سابقاً، بعدما أصيب في الركبة خلال الفوز 1-0 على الشباب في الجولة الماضية.









لكن الهلال في المقابل سيرحب بعودة المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز، بعد تعافيه من الإصابة وغيابه عن المواجهة الماضية.

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وسيكون النصر مرشحاً لتحقيق فوزه السابع على التوالي ومواصلة انطلاقته المثالية عندما يلعب يوم الجمعة مع الفيحاء صاحب المركز 14 برصيد ثلاث نقاط من ست مباريات.





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