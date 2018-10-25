"الزراعة": حل أزمة ارتفاع أسعار الطماطم خلال الأيام المقبلة

أكد حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أن أزمة ارتفاع أسعار الطماطم سوف تحل خلال الأيام القادمة، قائلًا: "خلال الأيام القادمة سوف تنزل العروة الجديدة وتحل مشكلة الطماطم".





واستبعد "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، وجود علاقة بين ارتفاع أسعار الطماطم وأزمة الأسمدة المغشوشة، مشيرًا إلى أن الأسمدة التى يحصل عليها الفلاح من الجمعيات معتمدة، ولاتوجد علاقة بين الأسمدة وأسعار الطماطم.



