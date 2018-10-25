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"بودي فرعون السومو" يشارك في المهرجان القومي للسينما

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:03 م
بودي فرعون السومو يشارك في المهرجان القومي للسينما
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وكالات
 

يشارك الفيلم الوثائقي "بودي فرعون" السومو للمخرجة سارة رياض في الدورة الـ 22 من المهرجان القومي للسينما المصرية "من 29 أكتوبر- تشرين الأول وحتى4 نوفمبر"، والذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة.

 

الفيلم حصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كوبنهاجن السينمائي، كما شارك في عدد من المهرجانات السينمائية منها مهرجان شرم الشيخ السينمائي، جوائز لارجو السينمائية، جوائز أوتشي السينمائية بسويسرا، مهرجان بولندا السينمائي الدولي، مهرجان أيام مستقلة السينمائي الدولي بألمانيا، مهرجان وهران للفيلم الدولي، وجوائز فيلادلفيا للأفلام المستقلة، مهرجان لشبونة السينمائي الدولي بالبرتغال، مهرجان بولندا السينمائي الدولي بوارسو.

 

ويحكي قصة بودي، المُلقّب بـأوسوناراشي (العاصفة الرملية العظيمة)، هو أول مصارع سومو مصري يمارس رياضة السومو باحتراف في اليابان، الفيلم الوثائقي يتبع رحلة بودي من قرية صغيرة في ريف مصر، وصولًا إلى طوكيو، ليتم تصنيفه كأول مصري يحترف رياضة السومو. الفيلم من إخراج سارة رياض.

 

سارة رياض هي صانعة أفلام مصرية - يابانية، التحقت بقسم الإعلام في جامعتين، واحدة باليابان والأخرى في مصر، ولكنها تركت الجامعتين، وقررت بدء رحلتها في تعليم ذاتها، لتعمل كصانعة أفلام حرة وكاتبة عام 2012، وتدربت سارة بالمشاركة في صناعة العديد من الأفلام الوثائقية والبرامج التليفزيونية والأفلام القصيرة، وتغطية الفعاليات بالفيديو، وفي النهاية، بدأت كتابة وإخراج أولى مشاريعها.

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