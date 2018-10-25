"الأوقاف": لو كانت الفرشاة ومعجون الأسنان موجودين في عهد الرسول لأمر باستخدامهم

قال الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف والمتحدث باسم الوزارة، إن الأزهر الوسطي استطاع أن يعلمنا قيمة المواطنة، وأثبت ذلك في ثورتي 25 يناير، و30 يونيو عندما كانوا المسلمين والمسيحيين يد واحدة.





وأضاف "طايع"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، أننا نركز على فهم مقاصد الدين، وليس التدين والإسلام الشكلي، فالإسلام ليس بالجلباب القصير واستخدام السواك واللحية، موضحًا أن الهدف من السواك هو تطهير الفم، ولو كان في عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم- فرشاة ومعجون لأمر باستخدامهم لتحقيق هذا الهدف.



