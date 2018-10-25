موقع كورة جول.. يلا شووت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:02 م
بينما مباراة الأهلي والفتح تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف وسوف يتم بثها عبر قناة دوري بلس بصوت المعلق عبد الله الحربي كما يتم بثها عبر القناة السعودية الرياضية الثانية
موقع كورة جول.. يلا شووت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
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موقع كورة جول.. يلا شووت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
مباراة
الهلال أمام الاتحاد ستقام على ملعب استاد جامعة الملك سعود، في تمام الساعة
السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية والأردن
وسوريا وفلسطين، عبر قناة السعودية الرياضية 1 KSA Sport HD 1، وتطبيق دوري
بلس، وتعليق مميز للمعلقين علي سعيد الكعبي وفارس عوض.
موقع كورة جول.. يلا شووت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
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