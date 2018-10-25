"الأرصاد" تُحذر من تساقط أمطار بهذه المناطق غدًا (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، أنه مازال هناك فرص لسقوط الأمطار غدًا على شمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال الاحمر، إلا انها سوف تختفي الامطار ونشاط الرياح بدءًا من السبت المقبل.



