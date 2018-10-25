عاجل.. هبوط اضطراري لطاائرة في مطار برومانيا بعد انذار بوجود قنبلة

قامت السلطات بإجلاء 173 شخصًا، كانوا على متن طائرة بأمان، بعد وقت قصير من إنذار بوجود قنبلة.





وقدهبطت طائر ويز للطيران التابعة للخطوط الجوية الهنجارية - التي كانت متجهه إلى وارسو من مدينة كوتايسي الجورجية -، اضطراريًا في مطار هنري كواندا الدولي - والمعروف أيضًا بمطار أوتوبيني - في مدينة بوخارست الرومانية بعد الاشتباه في وجود قنبلة على متنها.





وذكرت قناة ديجي-24 التلفزيونية الرومانية، أن الخدمة الصحفية لمطار كوتايسي أكدت تقارير عن الهبوط الاضطراري. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي أسباب دقيقة لهذا التحرك حتى الآن.





كما أوضحت الخدمة الصحفية الرومانية، أنه تم إنشاء مركز قيادة للطوارئ في مبنى المطار، وقد تم إرسال فريق من رجال الإطفاء، وعمال المتفجرات، وعدد من سيارات الإسعاف هناك.





وفي سياق متصل قال وزير الإعلام في الشركة الوطنية في مطارات بوخارست فالنتين إيورداك، للصحفيين: "نتوقع أن ينتهي فحص الطائرة والركاب والأمتعة بحلول الساعة الثامنة مساء، وسيحصل المسؤولون على ما يلي بعد ذلك، وإذا ما كان سيتم توجيه الطائرة إلى العاصمة البولندية من عدمه".