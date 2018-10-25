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البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد بث مباشر 25-10-2018 YOUTUBE

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:45 م
البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد بث مباشر 25-10-2018 YOUTUBE
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كورة لايف الاتحاد والهلال مباشر وفي آخر 43 مباراة جمعت بين فريق الهلال وبين غريمه التقليدي فريق الاتحاد على مستوى جميع البطولات، نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في سبعة عشر مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق الاتحاد في تحقيق الانتصار في 12 مباراة، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة أربعة عشر مباراة أخرى مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم بث مباشر ماتش لايف تويتر.

وقبيل انطلاق قمة الاتحاد والهلال اليوم وفي نفس عدد المباريات أيضاً التي جمعت بين الفريق الهلال وبين غريمه التقليدي فريق الاتحاد، نجح فريق الهلال في تسجيل 69 هدفاً في شباك غريمه التقليدي فريق الاتحاد، وفي مقابل ذلك نجح فريق الاتحاد في تسجيل 52 هدفاً في شباك غريمه التقليدي فريق الهلال.

ويُعتبر الفرنسي بافيتيمبي غوميز هو هداف فريق الهلال في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعدما سجل أربعة أهداف لمصلحة فريقه، وفي مقابل ذلك يُعتبر السعودي فهد المولد هو هداف فريق الاتحاد في البطولة ذاتها مثله مثل زميله السعودي عبدالعزيز العرياني بعدما سجل كلاً منهُما هدفين لمصلحة العميد.
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