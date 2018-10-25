(ديربي الأشقاء اليوم) مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد كورة جول لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد (كلاسيكو المملكة) لايف
(ديربي الأشقاء اليوم) مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد كورة جول لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد (كلاسيكو المملكة) لايف
موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي اليوم:-
8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:30 مساءاً بتوقيت مصر .
8:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
8:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
8:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
8:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:30 مساءاً بتوقيت العراق .
7:30 مساءاً بتوقيت السودان .
8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:30 مساءاً بتوقيت تونس .
6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:30 مساءاً بتوقيت قطر.
5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
(ديربي الأشقاء اليوم) مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد كورة جول لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد (كلاسيكو المملكة) لايف