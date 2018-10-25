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(ديربي الأشقاء اليوم) مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد كورة جول لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد (كلاسيكو المملكة) لايف

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:47 م
(ديربي الأشقاء اليوم) مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد كورة جول لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد (كلاسيكو المملكة) لايف
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(ديربي الأشقاء اليوم) مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد كورة جول لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد (كلاسيكو المملكة) لايف


موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي اليوم:-

8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

8:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:30 مساءاً بتوقيت العراق .

7:30 مساءاً بتوقيت السودان .

8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:30 مساءاً بتوقيت تونس .

6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:30 مساءاً بتوقيت قطر.

5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



(ديربي الأشقاء اليوم) مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد كورة جول لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد (كلاسيكو المملكة) لايف

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