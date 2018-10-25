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تميم لم يفي بوعده لتركيا بالمساعدة في حل أزمة الليرة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:45 م
تميم لم يفي بوعده لتركيا بالمساعدة في حل أزمة الليرة
تميم بن حمد
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وكالات
 

كشفت مواقع تركية عن حالة الاختناق التركي من قطر، بعد تأخر وصول الدعم المالي الذي أعلنت عنه الدوحة من قبل.

عقب تعرض تركيا لأزمة اقتصادية خانقة أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن ضخ ملايين الدولارات في استثمارات بتركيا للمساعدة في حل أزمة هبوط الليرة، إلا أن هذه الأموال لم تصل حتى اليوم.

تمر قطر بأزمة مالية بعد تعرض قطاعاتها المهمة كالسياحة للاضطراب؛ حيث أوشكت معظم البنوك على الإفلاس نتيجة سحب ودائع العرب والخسائر المتتالية التي يمر بها الاقتصاد القطري بشكل عام عقب المقاطعة العربية لها على خلفية دعمها للإرهاب.

بالإضافة إلى إنفاق قطر كل ما لديها لمحاولة الالتزام بتعهدات تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ الذي تعرضت لانتقادات كثيرة لأحوال العمال السيئة، وتداول عدد من الصحف الأجنبية أخبارا تشير إلى عدم قدرة الدوحة على تنفيذ المباني والمنشآت التي تعهدت بها.

في تركيا تصاعدت الانتقادات تجاه قطر خاصة أن تركيا لم تبخل على الدوحة بالمساعدات في أزماتها ودعمتها بالجنود في بداية المقاطعة العربية، كما دعمت تركيا الاقتصاد التركي في بداية الأزمة للتخفيف من وقع الأضرار عليها، إلا أن قطر لم ترد بالمثل.

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