ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أحمد ناجي يرفض الكشف عن حراس المنتخب بالمعسكر القادم

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:44 م
أحمد ناجي يرفض الكشف عن حراس المنتخب بالمعسكر القادم
طباعة
رامي بشاي
 
رد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على الكشف عن حراس منتخب مصر في الفترة القادمة.


وقال ناجي لبرنامج أستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم : "إعلان أسماء حراس المنتخب؟ هناك مؤتمر صحفي يجب أن يكون ليعلن فيه المدير الفني اسم الحراس، يجب أن يكون لدينا هذه الثقافة وعدم الحيث قبلها.. المدير الفني هو المسؤول عن كل شئ في الفريق".


وأضاف "لا أريد التحدث في هذا الأمر قبل الإعلان الرسمي الذي سيتم 4 أو 5 أيام، ولكن نقول ائما أننا نتابع كل الحراس.


وواصل " أنا المسؤول عن رفع معنويات الحراس.. ليس من تخصصي أن أحبط اللاعبين وانصحهم على الملأ.. يمكن أن أتحدث معهم بشكل شخصي ولكن لن أتحدث في ذلك في الإعلام".


واستكمل "أطالب من الجماهير ألا تقيم الشناوي حاليا، أحمد الشناوي حارس كبير ويحتاج لفترة كي يتعافى ويعود لمستواه المعهود.


وأتم "أما محمد الشناوي من الحراس الذين أحبهم، مثلا محمد الشناوي في المباراة الماضية أمام وفاق سطيف الجزائري قدم مباراة جيدة، يجب أن نحاسبه على المجمل وليس على لقطة واحدة".

"ثقتنا في الشناوي كبيرة لمساعدة النادي الأهلي في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

المزيد عن: مدرب الحراس حراس المنتخب المنتخب أحمد ناجي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
0
x
18:55
0
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
0
x
18:55
0
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
0
x
18:55
0
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
1
x
16:40
0
الحزم
الأهلي
2
x
17:30
0
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 6:50:01 PM