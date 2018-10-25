أحمد ناجي يرفض الكشف عن حراس المنتخب بالمعسكر القادم

رد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على الكشف عن حراس منتخب مصر في الفترة القادمة.









وقال ناجي لبرنامج أستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم : "إعلان أسماء حراس المنتخب؟ هناك مؤتمر صحفي يجب أن يكون ليعلن فيه المدير الفني اسم الحراس، يجب أن يكون لدينا هذه الثقافة وعدم الحيث قبلها.. المدير الفني هو المسؤول عن كل شئ في الفريق".









وأضاف "لا أريد التحدث في هذا الأمر قبل الإعلان الرسمي الذي سيتم 4 أو 5 أيام، ولكن نقول ائما أننا نتابع كل الحراس.









وواصل " أنا المسؤول عن رفع معنويات الحراس.. ليس من تخصصي أن أحبط اللاعبين وانصحهم على الملأ.. يمكن أن أتحدث معهم بشكل شخصي ولكن لن أتحدث في ذلك في الإعلام".









واستكمل "أطالب من الجماهير ألا تقيم الشناوي حاليا، أحمد الشناوي حارس كبير ويحتاج لفترة كي يتعافى ويعود لمستواه المعهود.









وأتم "أما محمد الشناوي من الحراس الذين أحبهم، مثلا محمد الشناوي في المباراة الماضية أمام وفاق سطيف الجزائري قدم مباراة جيدة، يجب أن نحاسبه على المجمل وليس على لقطة واحدة".





"ثقتنا في الشناوي كبيرة لمساعدة النادي الأهلي في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا".



