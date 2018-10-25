الاتفاق يهزم الحزم بهدف نظيف بمشاركة حسين السيد

نجح فريق الاتفاق، المحترف في صفوفه حسين السيد، في الفوز على الحزم بهدف نظيف، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وجاء هدف الاتفاق عن طريف المتألق محمد الكويكبي في الدقيقة (58)، ليضيف ثلاث نقاط غالية في رصيد فريقه، كما شارك حسين السيد أساسيًا مع الاتفاق خلال تلك المباراة وقدم مستوى مميز.





وبهذه النتيجة؛ يرفع الاتفاق رصيده عند النقطة 14 في المركز الثالث بينما الحزم يبقى في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.



