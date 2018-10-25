قريبًا.. "صاحبة السعادة" على "DMC"

بشكل رسمى انتقل برنامج"صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس من قناة cbc ، الى شبكة قنوات dmc





هذا ومن المقرر ان يتم عرض البرنامج قريبا، وان يعود بإطلالة جديدة ومتميزة، تستضيف من خلالها الفنانة إسعاد يونس ضيوفها، بشكل مختلف.

يذكر ان برنامج"صاحبة السعادة" قد حقق جماهيرية واسعة خلال العامين الماضين و يحظى بمتابعة واسعة، بين جمهور الفنانة.