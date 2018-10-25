بمشاركة 300 فنان من 40 دولة.. انطلاق منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ (صور)

انطلق اليوم الخميس، بمدينة شرم الشيخ، بجنوب سيناء، فعاليات منتدى فنون شباب العالم، بمشاركة 300 فنان وفنانة العالم في مختلف مجالات الفنون التشكيلية يمثلون 40 دولة أجنبية، وتستمر فعالياته حتى 30 أكتوبر المقبل، بفندق شيراتون، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، ويقام المنتدى استعدادًا لمنتدى شباب العالم، المزمع عقده فى شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2018.

وقال، الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم المنتدى، ومؤسس "أوستراكا للفنون"، إن مدينة شرم الشيخ تستضيف ثلاثة فعاليات؛ انطلقت الفعالية الأولى منها فى العاشر من الشهر الجارى تحت عنوان "ملتقى مصر الدولى للنحت" والذى يشارك فيه أشهر النحاتين والفنانين التشكيلين فى مصر وعدة دول أجنبية، وانطلقت فعاليات الملتقى على خامات الأحجار والرخام والحديد الخردة بأحجام كبيرة، كما ضم الملتقى فعالية ثانية، بدأت فى فى العشرين من الشهر الجارى، بانضمام أشهر الرسامين للرسم على القوارب ليتم عمل تشكيلات ومجسمات لونية لتجميل شوارع وميادين شرم الشيخ، وهى الأولى من نوعها فى مصر، وهو مهرجان للرسم على قوارب التزحلق على الأمواج من نخبة من المبدعين من دول العالم، لتكون فى أبهى صورها استعدادًا لمنتدى شباب العالم، المزمع عقده فى شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

أضاف، منظم، منتدى فنون شباب العالم، أن المنتدى يشارك فيه أشهر الفنانين التشكيلين من 40 دولة منها ألمانيا وإيطاليا وجورجيا وروسيا وأمريكا وصربيا والأردن وتونس وانجلترا، والسعودية بالإضافة إلى مصر، وتنظيمه على أرض مدينة شرم الشيخ سيضيف لمصر الكثير من الترويج السياحى والثقافى والدعم السياسى من جوانب إظهار الأمن والسلام والجمال التى تتمتع به مصر حاليًا، بعد عدة سنوات من الصعاب والتحديات التى واجهت القيادة السياسة بكل صبر وتفانى ومجهود حتى وصلنا إلى ما نحن فيه من ظواهر ونتائج الإصلاح الاقتصادى.

كما يضم المنتدى أيضًا تنفيذ أكبر مجسم تشكيلى بالعالم بعنوان "شمس السلام"، وهو على شكل قرص الشمس وأشعتها تخرج من بحر شرم الشيخ ويشارك فيه جميع المشاركين بخامات وتناول مختلف فى تناغم تصميمى وتشكيلى يقوده الفنان التشكيلى محمد حميدة، ليكون هذا المجسم فى مقدمة استقبال وفود منتدى شباب العالم، المقرر له فى الثانى من نوفمبر المقبل.

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد استقبل الفنانين التشكيليين المشاركين فى الملتقى، وأوصى بإتقان الأعمال لتليق بمدينة شرم الشيخ، ووجه الدعوة لهم كل لتحويل شرم الشيخ إلى متحف مفتوح بالأعمال التى تتم خلال الملتقى.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه سوف يتفقد الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين، بعد غد السبت، من أجل تشجيعهم على إخراج أعمال فنية تشكيلية مبهرة.

وشارك الفنانين فى ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي الذى نظمته محافظة جنوب سيناء مؤخرًا.

ومن المقرر أن يقام حفل الختام يوم 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة ليصبح أكبر معرض دولي تشكيلي للنحت والرسم علي المجسمات بمدينة شرم الشيخ.