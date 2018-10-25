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تنتظر الجماهير العربية كلاسيكو السعودية، حيث تتجه الأنظار يوم الخميس صوب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، والذي سيحتضن كلاسيكو ناريا يجمع الهلال بضيفه اتحاد جدة، في قمة مواجهات المرحلة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بلس | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد (الدوري السعودي| بث الأسطورة لايف|كورة ستار|كورة لايف





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وتقام مباراة الهلال والاتحاد في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وستنطلق المواجهة في تمام الساعة الـ 7:30 بتوقيت القاهرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة و30 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق فهد العتيبي بجانب دوري بلس 1.





بلس | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد (الدوري السعودي| بث الأسطورة لايف|كورة ستار|كورة لايف



