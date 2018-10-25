الأردن: 10وفيات جراء السيول التي تجتاح منطقة البحر الميت

أعلنت وزارة الصحة الأردنية أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت، أسفرت عن 10 وفيات من الأطفال و44 مفقودا.

وأرسل الأردن، الخميس، طائرات مروحية للبحث عن 44 طالبا ومعلما جرفتهم السيول في منطقة البحر الميت.

وقال الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت رحلة مدرسية ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.

وأكد الدفاع المدني إنقاذ 10 طلاب داهمتهم مياه الأمطار في منطقة الزارة بالقرب من البحر الميت.

وتابع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أوضاع طلبة المدرسة الذين داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت الخميس، من خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني الأردني، اللواء مصطفى البزايعة.

وأجرى رئيس الوزراء الأردني، اتصالات هاتفية مع وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والإسكان، للتعامل مع الحادث بأقصى درجات الاهتمام والسرعة، وتوفير الآليات والقوى البشرية اللازمة،حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين المرافقين والمواطنين في المنطقة.

ووجه رئيس وزراء الأردن كل الأجهزة المدنية والعسكرية بالتحرك الفوري إلى الموقع ومتابعة الحادث ميدانيا ومواصلة جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين.



