أول سيدة تتولى المنصب.. تعرف على "سهلي زودي" رئيسة إثيوبيا الجديدة

في خطوة تاريخية تنصف المرأة الإثيوبية؛ صادق البرلمان الإثيوبي اليوم الخميس، على تعيين السفيرة سهلي ورق زودي، كأول امرأة تتولى رئاسة الدولة.

وجاء ذلك، بعدما حصلت الإثيوبية سهلي ورق زودي، على 487 صوتًا من الحاضرين الذين بلغ عددهم 487 من أصل 546، لتصبح رئيسة الدولة خلفًا للرئيس السابق مولاتو تشوم.

وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة برئيسة إثيوبيا الجديدة، وذلك خلال السطور التالية.

1- ولدت سهلي في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لأب كان ضابطًا بالجيش الإمبراطوري في عهد الإمبراطور هيلي سلالي.

2- حينما بلغت من العمر سبعة عشر عامًا، تمكنت من الحصول على منحة فرنسية لدراسة العلوم الطبية بجامعة مونبيلييه.

3- ظلت في فرنسا لمدة 9 سنوات لاستكمال دراستها الأكاديمية.

4- تم تعيينها سفيرة دائمة لدى الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا.

5- عملت بمنصب مدير عام للشؤون الأفريقية إلى جانب العديد من المهام والمناصب التي تولتها في وزارة الخارجية الإثيوبية.

6- تم تعيينها سفيرة لدى إثيوبيا في فرنسا عام 2002م.

7- وفي عام 2013م، شغلت منصب المدير العام لمكتب منظمة الأمم المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي.

8- عملت بمنصب سفيرة لإثيوبيا بعدد من بلدان قارة أفريقيا.

9- ترأست قسم العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم الإثيوبية.

10- تولت منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا.