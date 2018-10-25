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مصطفى بكري عن ارتفاع سعر البطاطس لـ 15 جنيهًا: "يا حكومة الناس هتروح فين"

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:40 م
مصطفى بكري عن ارتفاع سعر البطاطس لـ 15 جنيهًا: يا حكومة الناس هتروح فين
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كساب أحمد
 
علق الإعلامي مصطفى بكري، على ارتفاع أسعار البطاطس، قائلًا: "إزاي اشتري كيلو البطاطس بـ15 جنيه، الناس الغلابة تروح فين". 

وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن جهاز الرقابة الإدارية قام بتشكيل عدة لجان في المحافظات المختلفة للتفتيش على تخزين البطاطس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، معقبًا: "يا جماعة رحمة بالشعب المصري، يا حكومة الناس هتروح فين". 

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