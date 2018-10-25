لايف| الاسطوره اونلاين لبث المباريات|مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد مباشر |مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت

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الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:38 م
يستضيف الهلال السعودي لمواجهة غريمه التقليدي الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية، مساء اليوم الخميس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
لم يعرف الهلال حامل اللقب سوى طعم الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم بينما لم يحقق غريمه الاتحاد، متذيل الترتيب، أي فوز بعد ست مباريات.
ورغم ذلك تبدو كل الخيارات مفتوحة عندما تقام مباراة القمة المرتقبة بين الغريمين اليوم الخميس.
وفاز الهلال بمبارياته الخمس هذا الموسم وحصد 15 نقطة وتتبقى له مباراة واحدة مؤجلة، ويحتل المركز الثاني، ويتأخر بثلاث نقاط عن النصر المتصدر، الذي فاز بكل مبارياته أيضًا.
وخاض الاتحاد ست مباريات وحصد نقطتين فقط، واكتفى بالتعادل 1-1 مع أُحد في الجولة الماضية لكن العملاق القادم من مدينة جدة تعرض لضربة بسبب إيقاف لاعبه حسن معاذ لفترة طويلة.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.
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