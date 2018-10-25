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رمضان السيد بعد فوز سيراميكا كليوباترا على الترسانة: أهم ٣ نقاط

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:37 م
رمضان السيد بعد فوز سيراميكا كليوباترا على الترسانة: أهم ٣ نقاط
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علي نبوي
 

أكد رمضان السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه سيطر على الشوط الأول في مباراة الترسانة، مشددا على أن اللاعبين أهدروا ما يقرب من ٦ فرص محققة، أبرزهم كرة حسني زكي التي ارتطمت بقائم الشواكيش. 

وأضاف المدير الفني أن فريقه نجح في تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء بالشوط الأول، وأدى ذلك إلى تراجع الفريق نسبيا في الشوط الثاني، من أجل الحفاظ على التقدم، ولاح للفريق أكثر من فرصة لتعزيز الهدف، ولكن التوفيق لم يحااف فريقه في الشوط الثاني. 

وكان كليوباترا انتزع صدارة مجموعة القاهرة، برصيد ١٦ نقطة، بعد أن حقق فوزا غاليا على الترسانة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وعاد السيد ليقول: "أعتبر أن مباراة الترسانة تمثل بنا أهم ثلاث نقاط، لأنها جاءت من الفريق المتصدر، وانتزع كليوباترا الصدارة بدلا منه، وأصبحنا أول المجموعة".

وأنهى حديثه قائلا: "المنافسة هذا الموسم قوية للغاية، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا على مدار الموسم، وننجح في تجميع أكبر عدد من النقاط يضمن لنا التأهل للدوري الممتاز".

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