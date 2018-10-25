كووورة لايف بث مباشر رابط HD مباراة الهلال والاتحاد مباشر





تتجه الأنظار مساء الخميس إلى مباراة الهلال والاتحاد في أقوى مواجهات الجولة السابعة من عمر الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز وسط ظروف متباينة يعيشها الفريقان، خاصة الهلال المنطلق في الدوري مع مديره الفني البرتغالي خورخي خيسوس، ولكنه تلقى ضربة موجعة بإصابة نجمه الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري بقطع في الرباط الصليبي.

ويعاني الاتحاد من النتائج السيئة التي جعلته يطيح بمدربه الأرجنتيني رامون دياز ثم المدرب المؤقت بندر باصريح ويلجأ للمدرب الكرواتي العالمي سلافين بيليتش.

كووورة لايف بث مباشر رابط HD مباراة الهلال والاتحاد مباشر





ورغم كل هذه الظروف إلا أن جماهير الكرة السعودية تنتظر كلاسيكو يليق بالفريقين ترصد ملامحه “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة و30 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق فهد العتيبي بجانب دوري بلس 1.