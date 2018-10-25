إنطلاق معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة 8 نوفمبر المقبل

تنطلق 8 نوفمبر المقبل فعاليات النسخة التاسعة من معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة 2018، وتستمر لمدة 3 أيام في مرسى خور دبي.





يشارك في المعرض، عدد من أبرز شركات القوارب واليخوت العالمية ووكلاء الرحلات البحرية وأهم تجار التجزئة لمستلزمات القوارب إلى جانب أكثر من 25 جهة عارضة من بينها " بوش آند نوبل" وشركة الخليج لصناعة القوارب " جلف كرافت " التي ستعرض عددا من أفخم اليخوت، إضافة إلى الشريك الرسمي لمعرض هذا العام " إكسيلوسيف بوت كلوب " والتي تم إطلاقها مؤخرا في سبتمبر 2018 كشركة فرعية تابعة لشركة تأجير اليخوت " إكسيلوسيف ياتس " العالمية.





وتوقع عبدالله علي النون المدير الإداري في نادي خور دبي للجولف واليخوت الجهة المنظمة للمعرض أن تبلغ قيمة قطاع اليخوت في العالم 74.2 مليار دولار بحلول عام 2022، ما يدل على التطور المستمر في القطاع وبالتالي أهمية وجود معارض وفعاليات من هذا النوع، منوها إلى أن نسخة العام الماضي استقبلت عددا قياسيا من الضيوف، معربا عن تطلعه إلى الوصول بالمعرض إلى آفاق جديدة هذه العام خاصة مع مساع لتوفير يخوت فاخرة بأسعار معقولة.





واكد واين مونرو مدير نادي القوارب في " إكسيلوسيف بوت كلوب للقوارب " أهمية المعرض لأن معظم المشترين إما أشخاص يمتلكون قوارب أو يبحثون عن الدخول إلى عالم القوارب من خلال شراء قارب مستعمل، معتبرا زوار المعرض الشريحة المثالية لما تقدمه الشركة من خدمات.





ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور مجانا من الساعة 2 ظهرا وحتى 9 مساء يوم الخميس ومن الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء يوم الجمعة ومن الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 8 مساء يوم السبت.