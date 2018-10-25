كورة ستار مشاهدة مباراة أرسنال وسبورتينج لشبونة الدوري الأوروبي (kora star) بث مباشر مباراة ارسنال اليوم (محمد النني)

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أعلن يوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي سبورتنج لشبونه البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : لينو





خط الدفاع : سوكراتيش - هولدينج - ليشتينيشتاينر





خط الوسط : محمد النني - تشاكا - رامسي - جوندوزي - ميختاريان





خط الهجوم : ويلباك - اوباميانج



