فتح تطالب حماس الإقلاع عن "المماطلة" في تنفيذ المصالحة

طالبت حركة فتح، اليوم الخميس، حركة حماس بالتوقف عما وصفتها بـ"سياسة المماطلة"، وتطبيق ما اتفق عليه في القاهرة برعاية مصرية، حول المصالحة الفلسطينية، مؤكدة موقفها الداعي لحل المجلس التشريعي الفلسطيني بناءً على توصية من المجلس الثوري لفتح.









وقالت الحركة عقب اجتماع لكتلتها البرلمانية في مدينة رام الله، إنها "تدعم الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتدعو حركة حماس للمضي قدماً نحو التطبيق الدقيق والأمين لما تم الاتفاق عليه، والاقلاع عن سياسة المماطلة والتسويف، وإضاعة الوقت والرهان على طروحات وخطط إقليمية ودولية خارج الاجماع الوطني الفلسطيني".







وأضافت الحركة، أن "أعضاء كتلتها البرلمانية ناقشوا توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي، في ضوء المرجعيات والابعاد السياسية والقانونية داخلياً وخارجياً، وقد تم تكليف رئاسة الكتلة بنقل موقفها للأطر القيادية لحركة فتح، ومنظمة التحرير الفلسطينية".