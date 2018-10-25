ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

فتح تطالب حماس الإقلاع عن "المماطلة" في تنفيذ المصالحة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:33 م
فتح تطالب حماس الإقلاع عن المماطلة في تنفيذ المصالحة
طباعة
وكالات
 
طالبت حركة فتح، اليوم الخميس، حركة حماس بالتوقف عما وصفتها بـ"سياسة المماطلة"، وتطبيق ما اتفق عليه في القاهرة برعاية مصرية، حول المصالحة الفلسطينية، مؤكدة موقفها الداعي لحل المجلس التشريعي الفلسطيني بناءً على توصية من المجلس الثوري لفتح.




وقالت الحركة عقب اجتماع لكتلتها البرلمانية في مدينة رام الله، إنها "تدعم الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتدعو حركة حماس للمضي قدماً نحو التطبيق الدقيق والأمين لما تم الاتفاق عليه، والاقلاع عن سياسة المماطلة والتسويف، وإضاعة الوقت والرهان على طروحات وخطط إقليمية ودولية خارج الاجماع الوطني الفلسطيني".



وأضافت الحركة، أن "أعضاء كتلتها البرلمانية ناقشوا توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي، في ضوء المرجعيات والابعاد السياسية والقانونية داخلياً وخارجياً، وقد تم تكليف رئاسة الكتلة بنقل موقفها للأطر القيادية لحركة فتح، ومنظمة التحرير الفلسطينية".



وأكدت الحركة، أن أي حديث عن التهدئة أو إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة يجب أن يكون عبر القيادة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات السلطة الوطنية الشرعية، وليس عبر قنوات بديلة.
المزيد عن: فتح حماس تنفيذ تطالب المماطلة المصالحة الإقلاع
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
0
x
18:55
0
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
0
x
18:55
0
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
0
x
18:55
0
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
1
x
16:40
0
الحزم
الأهلي
2
x
17:30
0
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 6:50:06 PM