وكيل زراعة الغربية لـ "الفجر".. حملات يومية للتفتيش على ثلاجات البطاطس على جميع مراكز المحافظة

قال المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة الغربية، فى تصريح خاص لبوابة الفجر، أن مديرية الزراعة تقوم بعمل حملات يومية على ثلاجات البطاطس على مستوى جميع مراكز المحافظة، وذلك بالمشاركة مع مديرية التموين ومباحث التموين، طبقا لتعليمات الرقابة الإدارية.



وأشار " عبد الجواد " أنة تم شن حملة اليوم على الثلاجات فى مركز السنطة وكفر الزيات، وأن الحملات مستمرة على جميع المراكز، وأنهم أعطوا مهلة أسبوع لتجار البطاطس لانهاء الكميات الموجودة فى الثلاجات خلال أسبوع واحد فقط.



وأضاف أنه يتم عمل محاضر اثبات حالة فى بالكميات الموجودة فى الثلاجات، وأن حملات التفتيش مستمرة على جميع مراكز المحافظة.