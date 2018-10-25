يلا شوت HD مشاهدة مباراة ارسنال وسبورتينج لشبونة بث مباشر 25-10-2018 الدوري الأوروبي

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موعد مباراة ارسنال وسبورتينج لشبونة اليوم

البطولة : الدوري الأوروبي

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : سوار الذهب

الساعة : 6:55 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:55 مساء بتوقيت السعودية