مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد جدة والهلال اونلاين يوتيوب فالأمر منوط بالممارسة القوية داخل ملعب المباراة والتعامل السليم مع الفرص التى ستتاح لدى كلاهما لأنهم بحاجة ماسة للنقاط سواء لمن يتواجد فى المقدمة أو من يتمركز بنهاية الترتيب لذا فإن الجولة السابعة ستكون جيدة بلقاء الكلاسيكو هذا ليكون لدى مدرب الإتحاد أنباء جيدة بشأن عودة أهم لاعبيه للتدريبات الجماعية بعد خوضهم التدريبات التأهيلية بعد الإصابات.

كورة oair - مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم | بث مباشر الهلال والاتحاد الآن

استقر جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، على التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها لقاء اتحاد جدة، اليوم الخميس، في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.









وجاءت اختيارات جيسوس كالتالي: "علي الحبسي، حسن كادش، علي آل بليهي، ألبرتو بوتيا، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، إدواردو، كاريلو، بافيتيمبي جوميز".









ويجلس على دكة بدلاء الهلال كلًا من: "عبدالله المعيوف، محمد جحفلي، محمد البقعاوي، أحمد شراحيلي، ناصر الدوسري، فهد الرشيدي، الشلهوب، أحمد أشرف، ريفاس".