ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على موعد عرض "صاحبة السعادة" على dmc

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 06:32 م
تعرف على موعد عرض صاحبة السعادة على dmc
صاحبة السعادة
طباعة
الفجر الفني
 

بشكل رسمى انتقل برنامج"صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس من قناة cbc، الى شبكة قنوات dmc .

 

ومن المقرر أن يتم عرض البرنامج قريبًا، وأن يعود بإطلالة جديدة ومتميزة، تستضيف من خلالها الفنانة إسعاد يونس ضيوفها، بشكل مختلف.

 

وعلم "الفجر الفني" من مصادر خاصة داخل القناة أن البرنامج من المقرر عرضه في الخريطة الجديدة للقناة التي سيعلن عنها في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

 

يذكر أن برنامج"صاحبة السعادة" قد حقق جماهيرية واسعة خلال العامين الماضين و يحظى بمتابعة واسعة، بين جمهور الفنانة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
سبورتينج لشبونة - البرتغال
0
x
18:55
0
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
0
x
18:55
0
ريال بيتيس - أسبانيا
أف 91 ديديلانجي - لوكسمبرج
0
x
18:55
0
أوليمبياكوس - اليونان
مارسيليا - فرنسا
x
21:00
لاتسيو - إيطاليا
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
باوك سالونيكا - اليونان
x
21:00
مول فيدي - المجر
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
1
x
16:40
0
الحزم
الأهلي
2
x
17:30
0
الفتح
الهلال
x
19:30
الاتحاد
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/25/2018 6:50:06 PM