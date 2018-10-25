تعرف على موعد عرض "صاحبة السعادة" على dmc

بشكل رسمى انتقل برنامج"صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس من قناة cbc، الى شبكة قنوات dmc .

ومن المقرر أن يتم عرض البرنامج قريبًا، وأن يعود بإطلالة جديدة ومتميزة، تستضيف من خلالها الفنانة إسعاد يونس ضيوفها، بشكل مختلف.

وعلم "الفجر الفني" من مصادر خاصة داخل القناة أن البرنامج من المقرر عرضه في الخريطة الجديدة للقناة التي سيعلن عنها في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن برنامج"صاحبة السعادة" قد حقق جماهيرية واسعة خلال العامين الماضين و يحظى بمتابعة واسعة، بين جمهور الفنانة.