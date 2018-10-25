رابط مشاهدة مباراة الهلال.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر

شهد شهر أكتوبر مواجهات مثيرة في الكلاسيكو بين الهلال واتحاد جدة حيث التقيا في 6 مواجهات خلال الشهر نفسه، لم يتفوق فيها أي فريق على الآخر، قبل مواجهتهما والتي ستقام يوم الخميس على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

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وتساوى الفريقان في كل شيء خلال مواجهاتهما في شهر أكتوبر، حيث فاز الهلال مرتين وفاز الاتحاد مرتين وتعادلا في مثلها، وتعادل الفريقان سلبياً في أول مباراة بينهما في أكتوبر والتي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز سابقاً"، في حين حقق الهلال فوزاً كبيراً في مواجهتهما الثانية خلال شهر أكتوبر حينما انتصر بثلاثية نظيفة على ستاد الأمير عبدالله الفيصل عام 1984 سجلها عبدالرحمن اليوسف "هدفين"، وهذال الدوسري.





لقاؤهما الثالث الذي احتضنه ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض عام 2003 انتهى بنفس نتيجة أول لقاء بينهما بالتعادل السلبي، وواصل الهلال أفضليته في شهر أكتوبر حينما حقق انتصاره الثاني في عام 2006 بفوزه على الاتحاد 2-1 على ستاد الأمير فيصل بن فهد، سجلها مهاجماه البرازيلي رودريغو جوراو وياسر القحطاني، وسجّل للاتحاد مهاجمه المكسيكي غاريد بورغيتي.

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وفي عام 2015 حقق الاتحاد أول فوز له خلال شهر أكتوبر حينما انتصر بنتيجة 4-3، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، سجل للاتحاد مدافع الهلال أحمد شراحيلي بالخطأ في مرماه، والفنزويلي ريفاس مهاجم الهلال الحالي وفهد المولد محمد أبوسبعان، وسجّل للهلال البرازيلي كارلوس ادواردو وياسر الشهراني والبرازيلي الآخر ألميدا.

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آخر مواجهاتهما في شهر أكتوبر كان في الموسم قبل الماضي، وكان النصر لصالح الاتحاد بثنائية نظيفة في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، وسجل الأهداف مدافعه أحمد عسيري وعبدالعزيز العرياني.

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