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عاجل.. الرقابة الإدارية تضبط كميات كبيرة من البطاطس المخزنة بمحافظات الدلتا

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:12 م
عاجل.. الرقابة الإدارية تضبط كميات كبيرة من البطاطس المخزنة بمحافظات الدلتا
صورة من الحدث
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في إطار متابعه توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وما نشر بوسائل الإعلام مؤخرا وللحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية ومنها البطاطس، فقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية و وزارة الزراعة ووزارة التموين بتشكيل عدة حملات بالمحافظات المختلفة؛ لضبط الكميات المخزنة لدى بعض التجار بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزين البطاطس.


وقد أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة ببعض الثلاجات بمحافظات الدلتا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وسيتم طرح الكميات المضبوطة بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ وزارة الزراعة.


وتهيب هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المعنية بجميع التجار  المتعاملين بالسلع الغذائية بالالتزام بالقانون وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال أي مخالف. 

عاجل.. الرقابة الإدارية تضبط كميات كبيرة من البطاطس المخزنة بمحافظات الدلتا
عاجل.. الرقابة الإدارية تضبط كميات كبيرة من البطاطس المخزنة بمحافظات الدلتا
عاجل.. الرقابة الإدارية تضبط كميات كبيرة من البطاطس المخزنة بمحافظات الدلتا
عاجل.. الرقابة الإدارية تضبط كميات كبيرة من البطاطس المخزنة بمحافظات الدلتا
المزيد عن: وزارة التموين هيئة الرقابة الادارية السلع الغذائية للمواطنين البطاطس المخزنة البطاطس
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