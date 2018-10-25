عاجل الآن.. الشوط الأول مباراة الاهلي والفتح بث مباشر (دوري بلس) مشاهدة مباراة الاهلي والفتح Dawri Plus 2 HD
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:11 م
الفتح لن يفقد أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب فتحي الجبال لاختيار التشكيل الأمثل للمباراة .
عاجل الآن.. الشوط الأول مباراة الاهلي والفتح بث مباشر (دوري بلس) مشاهدة مباراة الاهلي والفتح Dawri Plus 2 HD
سيواصل المدرب صاحب الـ55 عامًا على طريقته التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الدوري السعودي، والتشكيل المتوقع سيكون كالآتى
ماكسيم كوفال
ماجد هزازي - علي لاجامي - محمد نعماتي - ماتياس أجويرجاراي
نزوزي توكو - محمد الفهيد
منصور حمزي - عبد القادر الوسلاتي - ألخالي بانجورا
حمد الجهيم
عاجل الآن.. الشوط الأول مباراة الاهلي والفتح بث مباشر (دوري بلس) مشاهدة مباراة الاهلي والفتح Dawri Plus 2 HD
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