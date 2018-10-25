الفتح لن يفقد أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب فتحي الجبال لاختيار التشكيل الأمثل للمباراة .

عاجل الآن.. الشوط الأول مباراة الاهلي والفتح بث مباشر (دوري بلس) مشاهدة مباراة الاهلي والفتح Dawri Plus 2 HD

سيواصل المدرب صاحب الـ55 عامًا على طريقته التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الدوري السعودي، والتشكيل المتوقع سيكون كالآتى

ماكسيم كوفال

ماجد هزازي - علي لاجامي - محمد نعماتي - ماتياس أجويرجاراي

نزوزي توكو - محمد الفهيد

منصور حمزي - عبد القادر الوسلاتي - ألخالي بانجورا

حمد الجهيم





عاجل الآن.. الشوط الأول مباراة الاهلي والفتح بث مباشر (دوري بلس) مشاهدة مباراة الاهلي والفتح Dawri Plus 2 HD