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مشاهدة مباراة الاهلي (AL_AHLY) والفتح بث مباشر كول كورة شاهد مباراة الاهلي والفتح coolkora لايف مباراة الاهلي والفتح HD

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:09 م
مشاهدة مباراة الاهلي (AL_AHLY) والفتح بث مباشر كول كورة شاهد مباراة الاهلي والفتح coolkora لايف مباراة الاهلي والفتح HD
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مشاهدة مباراة الاهلي (AL_AHLY) والفتح بث مباشر كول كورة شاهد مباراة الاهلي والفتح coolkora لايف مباراة الاهلي والفتح HD

يعيش بعض المهاجمين حالة من سوء الطالع، في مقدمتهم السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، الذي يملك في رصيده هدفين فقط من 6 مباريات.

مشاهدة مباراة الاهلي (AL_AHLY) والفتح بث مباشر كول كورة شاهد مباراة الاهلي والفتح coolkora لايف مباراة الاهلي والفتح HD

ويستمر غياب معتز هوساوي عن الراقي بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعبي للإيقاف عن هذه المباراة، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب جويدي لهذه المواجهة .


مشاهدة مباراة الاهلي (AL_AHLY) والفتح بث مباشر كول كورة شاهد مباراة الاهلي والفتح coolkora لايف مباراة الاهلي والفتح HD
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