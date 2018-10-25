مشاهدة مباراة الاهلي (AL_AHLY) والفتح بث مباشر كول كورة شاهد مباراة الاهلي والفتح coolkora لايف مباراة الاهلي والفتح HD

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ويستمر غياب معتز هوساوي عن الراقي بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعبي للإيقاف عن هذه المباراة، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب جويدي لهذه المواجهة .



