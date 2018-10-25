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بلس | بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والفتح (الدوري السعودي| بث الأسطورة لايف|كورة ستار|كورة لايف

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:06 م
بلس | بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والفتح (الدوري السعودي| بث الأسطورة لايف|كورة ستار|كورة لايف
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محمد الشيخ
 

بلس | بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والفتح (الدوري السعودي| بث الأسطورة لايف|كورة ستار|كورة لايف


يقابل فريق الأهلي السعودي، نظيره الفتح، بالجولة السابعة من منافسات بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2018- 2019.، غدًا، الخميس الموافق 25 أكتوبر، على ملعب الملك عبد الله الدولي.

                                         

موعد وتوقيت مباراة الأهلي ضد الفتح:

               

تقام مباراة الأهلي والفتح السعودي، في السادسة والنصف مساءً غدًا الخميس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الفتح :

تُذاع مباراة الأهلي والفتح عبر قناة KSA SPORT.

 

ترتيب الأهلي والفتح بجدول الدوري :

يقع الأهلي بالمركز الثالث برصيد 13 نقطة حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة وخسر في آخرى.

 

بينما يقع الفتح بالمركز السابع برصيد 9 نقاط حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة.

 

نتيجة أخر مباراة للأهلي والفتح :

أخر ظهور للأهلي السعودي، كان بهزيمة قاسية على يد الاتفاق بنتيجة 6-2 بالجولة السادسة من بطولة الدوري.

 

أخر ظهور للفتح السعودي، بالدوري كان بانتصار على الرائد بثلاثية نظيفة بالجولة السادسة من البطولة.


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