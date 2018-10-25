بلس | بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والفتح (الدوري السعودي| بث الأسطورة لايف|كورة ستار|كورة لايف
بلس | بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والفتح
(الدوري السعودي| بث الأسطورة لايف|كورة ستار|كورة لايف
يقابل فريق الأهلي
السعودي، نظيره الفتح، بالجولة السابعة من منافسات بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان
لموسم 2018- 2019.، غدًا، الخميس الموافق 25 أكتوبر، على ملعب الملك عبد الله الدولي.
موعد وتوقيت مباراة
الأهلي ضد الفتح:
تقام مباراة الأهلي
والفتح السعودي، في السادسة والنصف مساءً غدًا الخميس.
القنوات الناقلة
لمباراة الأهلي ضد الفتح :
تُذاع مباراة الأهلي
والفتح عبر قناة KSA SPORT.
ترتيب الأهلي والفتح
بجدول الدوري :
يقع الأهلي بالمركز
الثالث برصيد 13 نقطة حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة وخسر في آخرى.
بينما يقع الفتح
بالمركز السابع برصيد 9 نقاط حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراة
واحدة.
نتيجة أخر مباراة
للأهلي والفتح :
أخر ظهور للأهلي
السعودي، كان بهزيمة قاسية على يد الاتفاق بنتيجة 6-2 بالجولة السادسة من بطولة الدوري.
أخر ظهور للفتح
السعودي، بالدوري كان بانتصار على الرائد بثلاثية نظيفة بالجولة السادسة من البطولة.