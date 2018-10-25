دوري بلس | مباراة مثيرة الأهلي والفتح بث مباشر اليوم 25-10-2018 (دوري محمد بن سلمان)| كورة ستار لايف





أعلن بابلو جويدي المدير الفني لنادي الاهلي السعودي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد العويس

خط الدفاع : عبد الله حسون - باولو دياز - محمد آل فتيل - محمد عبد الشافي

خط الوسط : جوزيف دي سوزا - نوح الموسي - عبد الله السعيد - خوسيه خورادو - دجانيني تافاريس

خط الهجوم : عمر السومة