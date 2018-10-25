كورة ستار kora star | بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد | مشاهدة الهلال والاتحاد الان
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:06 م
كورة ستار kora star | بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد | مشاهدة الهلال والاتحاد الان
مبارة الكلاسيكو السعودي الكبير بين الهلال والاتحاد، سيسبقها استوديو تحليلي يضم عمالقة كرة القدم العربية والإعلام الرياضي على القناة السعودية الرياضية الاولى، سيقدمه الإعلامي وليد الفراج، وبصحبة نخبة كبيرة من المحللين من بينهم محمد نور، نجم الاتحاد، يوسف الثنيان، نجم الهلال، أحمد وحسام ميدو، نجم المنتخب المصري السابق ونادي الزمالك، ويعلق على المباراة بالقناة السعودية سعيد الكعبي.
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كورة ستار kora star | بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد | مشاهدة الهلال والاتحاد الان
موعد
مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي اليوم:-
8:30
مساءاً بتوقيت السعودية .
7:30
مساءاً بتوقيت مصر .
8:30
مساءاً بتوقيت فلسطين .
8:30
مساءاً بتوقيت الأردن.
8:30
مساءاً بتوقيت سوريا .
8:30
مساءاً بتوقيت لبنان .
8:30
مساءاً بتوقيت العراق .
7:30
مساءاً بتوقيت السودان .
8:30
مساءاً بتوقيت اليمن .
7:30
مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:30
مساءاً بتوقيت تونس .
6:30
مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:30
مساءاً بتوقيت المغرب .
9:30
مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:30
مساءاً بتوقيت البحرين.
9:30
مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:30
مساءاً بتوقيت الكويت .
كورة ستار kora star | بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد | مشاهدة الهلال والاتحاد الان
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