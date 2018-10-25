كورة ستار kora star | بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد | مشاهدة الهلال والاتحاد الان

مبارة ا لكلاسيكو السعودي الكبير بين الهلال والاتحاد ، سيسبقها استوديو تحليلي يضم عمالقة كرة القدم العربية والإعلام الرياضي على القناة السعودية الرياضية الاولى ، سيقدمه الإعلامي وليد الفراج ، وبصحبة نخبة كبيرة من المحللين من بينهم محمد نور، نجم الاتحاد، يوسف الثنيان، نجم الهلال، أحمد وحسام ميدو، نجم المنتخب المصري السابق ونادي الزمالك ، ويعلق على المباراة بالقناة السعودية سعيد الكعبي.