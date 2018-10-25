دوري بلس.. مباراة الاهلي والفتح بث مباشر اليوم الخميس 25-10-2018 على KSA Sports HD2 (الرياضية السعودية) بث مباشر الاهلي
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:06 م
دوري بلس.. مباراة الاهلي والفتح بث مباشر اليوم الخميس 25-10-2018 على KSA Sports HD2 (الرياضية السعودية) بث مباشر الاهلي
ضمت تشكيلة الهلال السعودي اليوم الثنائي المصري محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد لمواجهة الفتح السعودي في الجولة الثامنة من الدوري.
دوري بلس.. مباراة الاهلي والفتح بث مباشر اليوم الخميس 25-10-2018 على KSA Sports HD2 (الرياضية السعودية) بث مباشر الاهلي
حراسة المرمى : محمد العويس
خط الدفاع : عبد الله حسون - باولو دياز - محمد آل فتيل - محمد عبد الشافي
خط الوسط : جوزيف دي سوزا - نوح الموسي - عبد الله السعيد - خوسيه خورادو - دجانيني تافاريس
خط الهجوم : عمر السومة
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